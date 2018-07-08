Гонщик "Феррари" Феттель выиграл Гран-при Великобритании

8 июля 2018 18:54 (UTC+04:00)

Немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Великобритании, сообщает ТАСС.

Вторым финишировал британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который является действующим чемпионом. Третьим стал финский пилот "Феррари" Кими Райкконен.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал 14-м. Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл занял 13-е место. Сироткин остается единственным гонщиком, который не набрал очков в текущем сезоне.

Феттель является четырехкратным чемпионом "Формулы-1". Немец выиграл 51-й Гран-при в своей карьере, сравнявшись по количеству побед с французом Аленом Простом. Только Хэмилтон (65) и семикратный чемпион немец Михаэль Шумахер (91) чаще побеждали на Гран-при "Формулы-1".

Следующий этап Гран-при пройдет с 20 по 22 июля в Германии.

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