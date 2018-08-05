Для покушения на Мадуро использовали два дрона с 1 кг взрывчатки на каждом - МВД

5 августа 2018 23:24 (UTC+04:00)

Организаторы субботнего покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали два промышленных беспилотных летальных аппарата, на которых разместили по 1 кг взрывчатки С-4. Об этом венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль заявил в воскресенье в эфире телеканала Telesur.

"Благодаря специальной технике почетной президентской гвардии дрон удалось вывести из строя, и он был активирован вне периметра [где находилось руководство страны]", - сказал Ревероль.

По его словам, власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убить главу государства.

"Задержаны шесть террористов. Вся значимая информация и видео с доказательствами собраны, идентифицированы организаторы и непосредственные исполнители преступления внутри и за пределами страны, не исключены дальнейшие задержания", - заявил министр. Он отметил, что в отношении одного из задержанных уже был выдан ордер на арест из-за причастности к нападению в 2017 году на военную базу Фуэрте Парамакай в венесуэльском городе Валенсия.

Ранее о задержании подозреваемых сообщил венесуэльский журналист Роман Камачо со ссылкой на собственные источники.

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