В Каракасе проходит марш в поддержку Мадуро

Тысячи венесуэльцев вышли в понедельник на улицы Каракаса, чтобы выразить поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Venezolana de Television.

Центром сбора стала площадь Морелос в центре столицы, откуда участники марша отправились к президентскому дворцу Мирафлорес. Рядом с ним была установлена сцена, с которой перед собравшимися выступили, в частности, председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо и глава МИД Хорхе Ареаса.

"Они [организаторы покушения] должны понести наказание в соответствии с венесуэльскими законами. Хватит помилований!" - сказал Кабельо. Ареаса в свою очередь в очередной раз обвинил власти Колумбии и политических оппонентов Мадуро в подготовке покушения. "Оппозиция хочет войны между венесуэльцами, они добиваются этого последние несколько лет", - заявил глава МИД.

4 августа в Каракасе была совершена попытка покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием беспилотников со взрывчаткой. Дроны были выведены из строя. Семь сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, не пострадали.

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