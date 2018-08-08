Маск собрался выкупить Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в Твиттере, передает Интерфакс.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в твиттере.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию - ИФ). Финансирование обеспечено", - сообщил он.

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