Маск собрался выкупить Tesla

8 августа 2018 04:33 (UTC+04:00)

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в Твиттере, передает Интерфакс.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в твиттере.

"Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию - ИФ). Финансирование обеспечено", - сообщил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Квартальные убытки Tesla возросли более чем вдвое
Бизнес 2 августа 04:41
Tesla намерена инвестировать в КНР пять миллиардов долларов
США 1 августа 15:24
Компания Tesla построит крупный завод в Шанхае
Китай 12 июля 17:48
Израиль запустит первый космический аппарат на Луну в декабре 2018 года
Израиль 10 июля 19:22
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Другие страны 8 июля 23:51
В Калифорнии электрокар Tesla при движении в режиме автопилота врезался в машину полиции
США 30 мая 06:34
Лента новостей
Порошенко и Помпео по телефону обсудили двусторонние вопросы
Другие страны 03:22
Глава Пентагона считает, что не только РФ могла вмешиваться в американские выборы
Россия 02:29
В Иране обезвредили террористические ячейки, планировавшие атаки по всей стране
Общество 01:15
VİVA OPERA: торжественное закрытие X Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Культура 00:39
Глава МИД Ирана: мир устал от односторонних действий США
Политика 00:12
Самолет United Airlines экстренно приземлился в Нью-Йорке из-за задымления - СМИ
Другие страны 7 августа 23:42
Эрдоган 28-29 сентября совершит официальный визит в Германию
Турция 7 августа 23:10
Пользователи сообщили о проблемах в работе Google
Другие страны 7 августа 23:05
BMW отзывает в Европе 323,7 тыс. автомобилей
Европа 7 августа 22:16