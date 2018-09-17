В кинотеатре на юго-востоке Индии возник пожар

17 сентября 2018 09:30 (UTC+04:00)

Крупный пожар вспыхнул в понедельник в кинотеатре индийского города Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны. Об этом сообщила газета The Indian Express, передает ТАСС.

По ее данным, на место происшествия выехали пять пожарных расчетов. На данный момент информации о жертвах не поступало.

Днем ранее крупный пожар произошел в торговом районе индийской Калькутты. В его тушении участвовало около 30 машин пожарных служб. Информации о погибших или пострадавших также не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии микроавтобус упал в ущелье
Другие страны 14 сентября 16:30
В Индии рассчитывают решить торговые споры с США путем переговоров
Другие страны 12 сентября 15:57
На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе
Другие страны 12 сентября 10:59
В Индии автобус с паломниками упал в ущелье
Другие страны 11 сентября 13:28
Ташкент и Мумбаи свяжет новый авиарейс
Узбекистан 10 сентября 18:37
Названа страна с самым большим числом женщин-пилотов
Другие страны 9 сентября 14:19
Лента новостей
Высокая долларизация финансового сектора Узбекистана сдерживает рост рейтингов - аналитик
Бизнес 09:34
Метеорологи предупредили о возможном прорыве плотины в Северной Каролине
США 09:33
Россия и Казахстан обсудили реализацию проекта "Байтерек"
Казахстан 09:28
Китайская компания поставит оборудование для производства газобетона в Узбекистане
Бизнес 09:27
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:27
Израиль намерен не допустить появления у противников передового оружия
Израиль 09:25
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 сентября
Бизнес 09:20
Сбой в работе единого процессингового центра Узбекистана будет устранён в ближайшее время
Бизнес 08:57
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 65 человек
Другие страны 08:23