В кинотеатре на юго-востоке Индии возник пожар

Крупный пожар вспыхнул в понедельник в кинотеатре индийского города Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны. Об этом сообщила газета The Indian Express, передает ТАСС.

По ее данным, на место происшествия выехали пять пожарных расчетов. На данный момент информации о жертвах не поступало.

Днем ранее крупный пожар произошел в торговом районе индийской Калькутты. В его тушении участвовало около 30 машин пожарных служб. Информации о погибших или пострадавших также не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.