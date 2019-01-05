В Индии школьный автобус упал в ущелье

5 января 2019 12:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек, в том числе шесть учеников, погибли в субботу при падении школьного автобуса в ущелье в северном штате Химачал-Прадеш. Как сообщил телеканал NDTV, трагедия произошла в округе Сирмур, в районе города Санграх, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Восемь школьников пострадали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Спасательная операция на месте ЧП продолжается.

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