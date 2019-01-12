В Оттаве в аварию попал двухэтажный автобус - СМИ

12 января 2019 04:05 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек пострадали в ДТП с двухэтажным рейсовым автобусом в пятницу на западе Оттавы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CTV со ссылкой на члена городского совета от одного из западных районов канадской столицы Джеффа Лейпера.

По его словам, несколько человек находятся в критическом состоянии. В Twitter одной из больниц западной части Оттавы сообщается, что к ним с места аварии автобуса поступили два пациента в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени. На видеокадрах, размещенных очевидцами в соцсетях, видно, что автобус въехал в остановку.

На месте происшествия находятся до 30 карет скорой помощи, полицейские и спасатели.

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