Власти Японии разрешили лечить паралич с помощью стволовых клеток

25 января 2019 19:04 (UTC+04:00)

Правительство Японии официально разрешило использовать стволовые клетки и терапии на их базе для лечения травм позвоночника и паралича после успешного завершения первых клинических испытаний. Об этом сообщает новостная служба журнала Nature, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мне кажется, что опасения коллег здесь излишни - наша терапия очень безопасна. Самое главное, что эффективность ее работы можно увидеть невооруженным глазом. Сразу 12 из 13 наших пациентов заметно улучшили свое состояние через шесть месяцев после введения клеток", — заявил Осаму Хонму (Osamu Honmou) из Медицинского университета Саппоро (Япония).

Повреждение позвоночника приводит к частичному или полному параличу конечностей в зависимости от места травмы. На сегодняшний день ученые разрабатывают несколько методов лечения таких травм. Многие биологи пытаются использовать стволовые клетки для восстановления соединения между частями спинного мозга. Существуют и принципиально иные методы - подключение конечностей к головному мозгу при помощи электродов.

Изначально ученые возлагали большие надежды на использование так называемых MSC-клеток для борьбы с подобными проблемами. Они представляют собой "взрослые" стволовые клетки, присутствующие в небольших количествах во всех человеческих органах и сохранившие способность превращаться во многие типы тканей.

Несмотря на первые успехи в опытах на животных, MSC-клетки сегодня приобрели противоречивый статус из-за низкой эффективности заживления поврежденных тканей и отсутствия у них способности превращаться в нейроны и некоторые другие виды клеток.

Более того, год назад их первооткрыватели предложили убрать слово "стволовые" из их названия, так как оно вводит людей в заблуждение и способствует распространению терапий сомнительной эффективности, не прошедших полноценную проверку.

Подобные опасения, как отмечает Nature, не помешали одобрению одной из подобных методик лечения в Японии после завершения клинических испытаний, в которых участвовало 13 граждан Японии, относительно недавно попавших в ДТП или повредивших позвоночник каким-то другим образом.

Хонму и его коллеги извлекли часть MSC-клеток из костного мозга добровольцев, размножили их и ввели внутрь кровеносных сосудов в поврежденной части позвоночника. По словам медиков, эта процедура повысила чувствительность конечностей их подопечных к различным раздражителям и несколько улучшила их контроль над мускулами.

Причиной этого, как считают японские исследователи, было то, что стволовые клетки могли заместить часть погибших нейронов, а также предотвратить гибель остальных нервных волокон, подавляя воспаления и вырабатывая ряд молекул, переводящих их в "энергосберегающий" режим.

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