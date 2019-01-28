Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

По его словам, ожидается, что число жертв вырастет. Ранее сообщалось о 37 погибших и 287 пропавших без вести.

Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

В воскресенье горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тыс. местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

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