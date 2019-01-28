Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58

28 января 2019 03:55 (UTC+04:00)

Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.

По его словам, ожидается, что число жертв вырастет. Ранее сообщалось о 37 погибших и 287 пропавших без вести.

Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько домов оказались разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе трехдневный траур.

В воскресенье горнодобывающая компания Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тыс. местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Vale предупредила о риске прорыва еще одной дамбы в Бразилии
Другие страны 27 января 16:06
В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы
Другие страны 27 января 05:37
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 40 (Обновлено)
Другие страны 27 января 03:52
Суд в Бразилии заморозил $1,3 млрд на счетах фирмы Vale после прорыва дамбы
Другие страны 27 января 02:07
Израиль направит спасателей на место прорыва дамбы в Бразилии
Израиль 26 января 22:00
В Бразилии объявили траур после прорыва плотины
Другие страны 26 января 15:04
Лента новостей
Макрон заявил, что сделает необходимые выводы из общенациональных дебатов во Франции
Европа 04:41
Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате взрывов на Филиппинах
Европа 04:25
"Ювентус" одержал волевую победу над "Лацио" в матче чемпионата Италии (ВИДЕО)
Спорт 03:41
В Кремле назвали главную цель переговоров с Японией
Россия 03:25
AFP: 10 человек погибли в результате теракта в Буркина-Фасо
Другие страны 02:26
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на юге Филиппин
Другие страны 01:58
Лавров обсудит с главой МИД Казахстана интеграционное взаимодействие Москвы и Астаны
Россия 01:35
WP: частичная приостановка работы правительства США обошлась Вашингтону в $1,6 млрд
США 00:58
Трамп: Отрицание Холокоста располагает к повторению этого зла
Другие страны 00:35