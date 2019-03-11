Правительство Алжира ушло в отставку на фоне протестов

Правительство Алжира ушло в отставку на фоне массовых протестов в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило официальное информационное агентство страны

Ранее президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил об отсрочке выборов главы государства, а также о том, что он не намерен баллотироваться на следующий срок.

С 22 февраля в Алжире продолжаются массовые народные протесты против участия Абдельазиза Бутефлики в президентских выборах. Противники его выдвижения утверждают, что из-за состояния здоровья президент не сможет эффективно управлять страной, и требуют перенести выборы.

Ситуацию не смогло успокоить заявление Бутефлики о том, что в случае победы он проведет реформы, а затем организует досрочные выборы, в которых сам участвовать не будет. Обстановка в стране постепенно накаляется, о присоединении к протестам заявляют все новые политические силы, профсоюзные организации.

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