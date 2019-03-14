На Филиппинах бушует эпидемия кори, число жертв превысило 280 человек

Не менее 286 человек скончались за два последних месяца на Филиппинах в результате вспышки кори, сообщает интернет-версия газеты Philippine Daily Inquirer со ссылкой на филиппинское министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 261 погибшем и более 16 тысячах заболевших.