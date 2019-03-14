На Филиппинах бушует эпидемия кори, число жертв превысило 280 человек

Не менее 286 человек скончались за два последних месяца на Филиппинах в результате вспышки кори, сообщает интернет-версия газеты Philippine Daily Inquirer со ссылкой на филиппинское министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 261 погибшем и более 16 тысячах заболевших.
По данным министерства, за период с 1 января по 7 марта 2019 года на территории страны были зарегистрированы 18 553 случая заболевания корью.
Отмечается, что за аналогичный период в прошлом году было зафиксировано в 7 раз меньше смертей, вызванных корью.
Издание подчеркивает, что среди 286 скончавшихся от заболевания 41% составляют дети в возрасте от одного до четырех лет, 26% - младенцы, не достигшие девятимесячного возраста. Сообщается, что 80% жертв не были вакцинированы от кори.
Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших корью в регионе Калабарсон, столичном регионе, регионе Центральный Лусон, регионе Западные Висайи и в регионе Центральные Висайи.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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