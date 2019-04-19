Президент Чили предложил Франции дерево и медь на восстановление собора Нотр-Дам

19 апреля 2019 03:11 (UTC+04:00)

Президент Чили Себастьян Пиньера предложил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону предоставить дерево и медь для восстановления собора Парижской Богоматери. Об этом сообщила в четверг радиостанция BioBio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в ходе телефонного разговора с Макроном чилийский лидер выразил свою солидарность с французским народом в связи с пожаром в соборе и предложил помощь. Как планируется, объемы и сроки поставок материалов будут согласованы с французскими органами власти, отвечающими за восстановительные работы.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля и большую часть кровли.

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