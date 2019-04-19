Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку

19 апреля 2019 04:30 (UTC+04:00)

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В письме от 18 апреля 2019 года премьер-министр Сумейлу Бубей Маига представил президенту страны заявление о своей отставке и об отставке членов правительства в соответствии с 38-й статьей конституции", - говорится в коммюнике администрации президента, опубликованном в Twitter.

Статья 38 конституции Мали предполагает, что президент страны должен принять отставку в случае ухода премьера и его правительства, а также назначить нового премьер-министра и членов правительства.

Сообщается, что президент принял отставку премьера и поблагодарил его и членов правительства за проделанную работу. Как сообщается в заявлении, имя нового премьер-министра страны будет объявлено в ближайшее время, после проведения консультаций с представителями всех политических сил.

Отставка кабмина Мали произошла через несколько недель после гибели по меньшей мере 134 человек в результате нападения в поселениях в области Мопти. По имеющейся информации, вооруженные люди атаковали пастухов народа фулани в поселениях Огассагу и Велингара. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) направила силы быстрого реагирования в подвергшиеся нападению поселения Мали.

Ранее президент Мали принял решение отправить в отставку главу генштаба армий Мбембу Мусу Кейту, его место занял Абдулайе Кулибали. Как отмечалось в заявлении, президент произвел и другие перестановки в командном составе вооруженных сил.

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