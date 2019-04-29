В Мексике неизвестные обстреляли участников семейного праздника

Группа вооруженных людей напала в воскресенье на участников семейного праздника в городе Чиуауа на севере Мексики. Жертвами атаки стали пять человек, еще один получил тяжелые ранения, сообщила генеральная прокуратура региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нападавшие скрылись с места происшествия, задержать их по горячим следам не удалось. К настоящему времени удалось опознать троих погибших. В обнародованном заявлении генпрокуратуры указывается, что к трагедии может иметь отношение одна из орудующих в регионе организованных преступных группировок.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, при этом в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

Ранее в этом месяце президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил несогласие с данными о росте насилия после его прихода к власти в декабре 2018 года. Тем не менее, в начале апреля он признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности.

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