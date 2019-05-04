Новый император Японии впервые появился на публике

4 мая 2019 06:34 (UTC+04:00)

Новый император Японии Нарухито, вступивший на престол 1 мая, в субботу впервые появился на публике, чтобы со специально оборудованного во дворце балкона поприветствовать собравшихся у дворца людей. Как сообщило Управление делами императорского двора, в течение дня монарх выйдет к народу шесть раз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я глубоко благодарен вам за поздравления со вступлением на престол. Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы. Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания", - сказал император в своей речи.

В районе дворца с самого утра усилены меры безопасности. Поприветствовать монарха и других членов императорской семьи собрались тысячи японцев. Почетный император Акихито, отрекшийся ранее от престола, и его супруга Митико не присутствовали на мероприятии.

Нарухито вступил в полномочия императора страны 1 мая. В соответствии с принятым парламентом законом об отречении его отца, бывшего императора Акихито, это произошло ровно в 00:00 часов по токийскому времени (18:00 30 апреля мск). Одновременно в Японии начался 1-й год эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), как именуется эпоха правления нового монарха.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он окончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она окончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.

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