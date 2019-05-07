В Мексике нашли тела всех 13 погибших в авиакатастрофе

Эксперты генеральной прокуратуры штата Коауила в Мексике обнаружили тела всех 13 погибших при катастрофе частного самолета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 14 погибших, но, по уточненной информации, на борту находились 10 пассажиров и три члена экипажа.

Как сообщил управляющий международного аэропорта Монкловы Мигель Вильярреаль, сейчас родственники погибших собрались на территории аэропорта в ожидании доставки тел. Портал Excelsior отмечает, что погибших привезут в Монклову, где будут проведены необходимые экспертизы.

Самолет Bombardier Challenger 601 вылетел вечером 5 мая из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей. На нем летела группа людей, возвращавшихся с просмотра поединка по боксу в Лас-Вегасе.

Портал Universal сообщает, что пилот разбившегося самолета в 2006 году задерживался по подозрению в связях с наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка.

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