В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

11 мая 2019 23:30 (UTC+04:00)

Власти Южного Судана приняли решение запретить ночные клубы и все дискотеки в столице страны - городе Джуба. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse, цитируя заявление президентской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, говорится в постановлении южносуданских властей, будут значительно ограничены часы работы местных баров. Как указал представитель губернатора Джубы, "ночные клубы прекращают свою деятельность в городе, а бары будут открыты только в течение нескольких вечерних часов, и не будут иметь права принимать посетителей в дневные часы".

Он также отметил, что "полностью запрещаются дискотеки", так как, по словам представителя губернатора, "то, что творится в этих заведениях, представляет реальную опасность для будущего страны". Чиновник указал, что "дискотеки и ночные клубы в Джубе посещают девочки в возрасте 13 лет". Он добавил, что власти "настроены крайне решительно" и намерены принять все возможные меры, чтобы подобные заведения больше никогда не появлялись в столице Южного Судана.

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