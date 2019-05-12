В Албании 15 человек пострадали во время антиправительственных акций

12 мая 2019 21:45 (UTC+04:00)

Полиция Албании сообщила, что задержала 50 человек в ходе переросших в беспорядки протестов против правительства Эди Рамы в Тиране, многие из задержанных – члены оппозиционной Демократической партии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Массовый протест сторонников Демократической партии против политики правящей Социалистической партии Рамы в ночь на воскресенье перерос в столкновения с полицией в Тиране. Демонстранты забросали стражей порядка "коктейлями Молотова" и камнями, полиция в ответ применила слезоточивый газ, водометы и резиновые дубинки. Бутылками с зажигательной смесью участники протестов вызвали пожар у входа в здание парламента.

"Арестованы были 50 человек, всего 84 человека привлечены к ответственности… Среди них несколько депутатов и членов руководства Демократической партии", - цитирует Albanian Daily News сообщение полиции.

Арестованным вменяются "нападение на лицо при исполнении служебных обязанностей", "разрушение собственности", "нарушение правил хранения и применения взрывчатых и горючих веществ".

По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков пострадали 15 сотрудников МВД.

Рама днем потребовал наказать виновников в беспорядках по всей строгости закона.

Протесты оппозиции продолжаются в Албании несколько месяцев и становятся все радикальнее.

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