В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Лобовое стекло пассажирского самолета, выполнявшего в воскресенье рейс из китайского южного города Гуанчжоу в Пекин, треснуло под воздействием града, самолет приземлился успешно, никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Самолет Airbus A380, выполнявший рейс CZ3101 из Гуанчжоу в Пекин, попал в грозу на подлете к международному аэропорту "Шоуду" китайской столицы, под воздействием града лобовое стекло лайнера треснуло, однако экипажу удалось успешно посадить самолет.

В результате инцидента не пострадали ни члены экипажа, ни пассажиры. О других повреждениях самолета не сообщается.

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