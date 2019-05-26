В Германии самолет с людьми застрял в кроне деревьев

Небольшой самолет застрял в кроне деревьев на западе Германии в перевернутом положении, находившиеся на борту двое пожилых людей были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По его данным, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) в субботу, приблизительно в 15.20 по местному времени. При этом спасательная операция завершилась только в 17.44.

По данным таблоида, самолет застрял на высоте приблизительно 10 метров. Между тем ряд СМИ информируют, что речь идет о высоте около 4 метра. Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

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