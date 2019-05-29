США проводят консультации с союзниками в Персидском заливе по поводу Ирана

США проводят консультации с союзниками в Персидском заливе, какие следующие шаги нужно предпринять в отношении Ирана, заявил в среду журналистам советник США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы консультируемся с нашими союзниками в регионе, какой шаг предпринять следующим, поэтому я здесь. Мы ведем переговоры, каким может быть ответ на действия Ирана и группировок под его влиянием в Персидском заливе, пытаемся быть честными и ответственными в своем ответе на действия Ирана. Наша цель - дать понять Ирану, что подобные действия могут привести к очень сильному ответу со стороны США", - сказал Болтон, который прибыл с визитом в ОАЭ на фоне обострения отношений с Ираном. Его слова приводит телеканал "Аль-Арабия".

По его словам, почти подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда, в том числе саудовские нефтяные танкеры, в Оманском заливе вблизи эмиратского порта Фуджейра. Болтон также заявил, что одновременно с диверсией против судов и подрывом нефтепровода в Саудовской Аравии было предпринято еще одно нападение, которое не удалось.

Болтон прибыл в ОАЭ, которые считаются главным противником Ирана в регионе, в преддверии созыва саммитов арабских стран и государств Персидского залива в Мекке в Саудовской Аравии, где король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд собирается предложить для обсуждения развитие событий в регионе вокруг Ирана и нападения на саудовские объекты.

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