В Китае эвакуировали 48 тысяч человек на юге страны из-за проливных дождей

30 мая 2019 10:58 (UTC+04:00)

Власти Китая эвакуировали около 48 тысяч человек из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По информации местных экстренных служб, дожди привели к наводнениям в 30 уездах и районах девяти городов.

Сообщается, что в общей сложности в зоне бедствия оказались более 354 тысяч человек, около 48 тысяч были эвакуированы в более безопасные районы.

В наиболее сильно пострадавшем районе Тяньдэн стихия уничтожилa более 2,7 тысячи гектаров сельхозугодий и причинила ущерб более 600 домам.

С минувшего воскресенья и до вторника было приостановлено движение на нескольких участках семи скоростных дорог из-за обрушений и затопления.

Кроме того, пятеро рабочих оказались заблокированными в железнодорожном туннеле, в результате один человек погиб, еще один до сих пор числится пропавшим без вести.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Huawei создала на востоке Китая центр исследований искусственного интеллекта
Китай 12:04
На востоке Китая найден крупный комплекс гробниц времен династии Северная Сун
Другие страны 11:45
В Китае назвали повышение американских пошлин "экономическим шовинизмом"
Китай 08:15
МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией
Китай 06:32
На заводе в Восточном Китае произошел взрыв
Китай 29 мая 16:39
Помпео заявил, что Трамп считает Huawei инструментом китайских властей
Другие страны 29 мая 16:08
Лента новостей
Huawei создала на востоке Китая центр исследований искусственного интеллекта
Китай 12:04
Добыча газа в Каспийском регионе увеличится на 54% - «Газовый ОПЕК»
Энергетика 12:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 мая
Финансы 11:59
Президент SOCAR: В Азербайджане вырастет добыча газа
Энергетика 11:58
Оглашены сроки начала добычи нефти и газа с крупных месторождений Азербайджана
Энергетика 11:51
«Газовый ОПЕК»: В Азербайджане есть около 1 трлн кубометров неисследованных газовых ресурсов
Энергетика 11:51
На востоке Китая найден крупный комплекс гробниц времен династии Северная Сун
Другие страны 11:45
"Белавиа" с 30 мая открывает регулярные рейсы между Минском и Таллином
Беларусь 11:39
Эффективное использование энергоресурсов способствовало национальному развитию Азербайджана - замминистра
Энергетика 11:39