Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе центрального рынка Бай-Уорд, где находится много кафе и ресторанов. В мужчину выстрелили два раза из огнестрельного оружия. Он был доставлен в больницу, но позже умер от полученных ранений.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей. По предварительной информации, стрелок был один. Ведется розыск преступника.

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