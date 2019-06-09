Парламент Никарагуа одобрил амнистию для вовлеченных в протесты

9 июня 2019 07:51 (UTC+04:00)

Национальная ассамблея Никарагуа в субботу в экстренном порядке одобрила проект закона об амнистии для участников протестных акций 2018 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в опубликованном ассамблеей тексте постановления, она касается всех тех, кто принимал участие в протестах с 18 апреля прошлого года до момента вступления документа в силу. Предполагается освобождение всех заключенных по этим делам, а также аннулирование их судебных историй.

В то же время оппозиция критикует данный документ из-за пункта о возможности возвращения в тюрьму тех, кто снова примет участие в подобных акциях. В этих случаях решения об амнистии могут быть отозваны, а освобожденные заключенные снова помещены в тюрьмы.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле 2018 года после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления тогда не прекратились.

Межамериканская комиссия по правам человека при ОАГ информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля 2018 года достигло 317 человек, из них 21 погибший - сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру - 198 погибших.

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