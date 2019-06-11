Южная Корея передаст ООН $8 млн для оказания гуманитарной помощи КНДР

11 июня 2019 08:25 (UTC+04:00)

Республика Корея на этой неделе переведет на счета ООН $8 млн для оказания КНДР продовольственной помощи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил агентству Yonhap во вторник источник в министерстве объединения, курирующем отношения с КНДР.

"Ожидаем, что средства будут переведены на счета ООН уже во вторник или в среду", - отметил он.

В 2019 году КНДР поразила рекордная засуха. В период с января по 15 мая в стране выпало всего 56,3 мм осадков, что является минимумом за последние 102 года.

СМИ КНДР призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры для борьбы с рекордной засухой. При этом представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, которые отслеживают ситуацию с поставками продовольствия в республику, сообщили, что более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.

Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам миссии ВПП, в случае, если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан страны может грозить голод.

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