В Судане произошла новая попытка госпереворота

12 июня 2019 17:12 (UTC+04:00)

В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Попытка переворота против Переходного военного совета пресечена в Судане. Шестьдесят восемь офицеров находятся под следствием", — сообщает телеканал.

Протесты в Судане и госпереворот

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года продолжаются протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но вскоре вылились в требования сменить политический режим Омара аль-Башира, который находился у власти 30 лет.
Одиннадцатого апреля в стране произошел госпереворот. Президента аль-Башира отстранили от должности и посадили в тюрьму.
Государство возглавил сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают.
Митингующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех полномочий.

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