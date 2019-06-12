В Судане произошла новая попытка госпереворота

В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Попытка переворота против Переходного военного совета пресечена в Судане. Шестьдесят восемь офицеров находятся под следствием", — сообщает телеканал.

Протесты в Судане и госпереворот

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года продолжаются протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но вскоре вылились в требования сменить политический режим Омара аль-Башира, который находился у власти 30 лет.

Одиннадцатого апреля в стране произошел госпереворот. Президента аль-Башира отстранили от должности и посадили в тюрьму.

Государство возглавил сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают.

Митингующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех полномочий.

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