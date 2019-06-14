Светофоры в Японии будут использовать как базы мобильной связи нового поколения

14 июня 2019 12:01 (UTC+04:00)

Правительство Японии решило использовать примерно 200 тыс. имеющихся в стране дорожных светофоров в качестве баз для передачи сигналов мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом говорится в утвержденной в пятницу кабинетом министров стратегии в области информационных технологий, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Правительство, указывается в документе, намерено запустить по всей Японии систему 5G к концу марта 2021 года. Обслуживать ее будут четыре частные компании мобильной связи.

5G будет примерно в сто раз быстрее нынешней системы 4G, она позволяет передавать огромные массивы информации, включая видео особой четкости. Ее предполагается использовать также в беспилотных транспортных средствах и т. д.

Однако система 5G требует большого количества промежуточных станций. Их и решено размещать на светофорах, что облегчит техническое внедрение системы и снизит расходы.

На дорожных светофорах предполагается также устанавливать датчики слежения за ситуацией на трассах, что облегчит эксплуатацию беспилотных автомобилей, отмечает телеканал.

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