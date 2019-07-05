Калифорнийка съела 32 бургера за 10 минут и побила свой рекорд

5 июля 2019 10:22 (UTC+04:00)

Жительница Калифорнии Молли Скалер в пятый раз подряд одержала победу в ежегодном конкурсе по скоростному поеданию бургеров, проводимому в Вашингтоне сетью закусочных Z-Burger. Как сообщили на своем сайте организаторы состязаний, в этот раз Скалер, которая весит менее 60 кг, за десять минут смогла съесть рекордные 32 булочки с котлетой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соревнования проводились в среду и были приурочены ко Дню независимости, который отмечается в стране 4 июля. Калифорнийка, улучшившая свой прошлогодний результат (тогда она осилила лишь 27 бургеров за тот же отрезок времени), получила главный приз - чек на $1,5 тыс. Второе место вновь досталось жителю Пенсильвании Дэну Кеннеди, он за десять минут съел 24 бургера и получил за это $850. На третьем месте - Эндрю Пул с результатом в 20 булочек с котлетой и призом в $500.

Скалер успешно участвует не только в соревнованиях по поеданию бургеров. Так, в 2018 году, участвуя в конкурсе Wing Bowl, за 30 минут она съела 501 куриное крылышко и заработала $5 тыс., а также получила автомобиль "Хендай-Соната".

В США регулярно проводятся соревнования по поеданию на время самых различных продуктов: от хот-догов, фрикаделек, мексиканских лепешек такос и устриц до спагетти, тыквенного пирога и пирожных. В них в основном участвуют одни и те же "едоки". Вес большинства из них превышает 100 кг. После прошлогодней победы многодетная мать Скалер в ответ на вопрос репортера телекомпании NBC о том, как ей удается, несмотря на активное участие в разнообразных гастрономических конкурсах, сохранять фигуру, она ответила: "У меня четверо детей".

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