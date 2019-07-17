В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

17 июля 2019 16:25 (UTC+04:00)

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в среду госминистр обороны Индии Шрипад Наик, отвечая в Лок сабхе (нижней палате парламента) на вопрос о соглашениях по С-400.

"Контракт был подписан 5 октября 2018 на поставки системы С-400 из России. Поставки, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года", - цитирует Наика информационное агентство ANI.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

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