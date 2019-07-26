В Индонезии произошло извержение вулкана Тангкубан

26 июля 2019 17:50 (UTC+04:00)

Вулкан Тангкубан, расположенный недалеко от города Бандунг (свыше 2 млн. человек), выбросил столб пепла высотой в несколько сотен метров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Местные власти просят жителей не приближаться к вулкану. В настоящее время агентство по предотвращению стихийных бедствий занимается оценкой степени активности вулкана.

Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо - область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индонезийская компания планирует экспорт бензина в Афганистан с узбекского НПЗ
Энергетика 24 июля 11:18
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 22 июля 15:32
Сейсмологи зафиксировали усиление активности вулкана Этна на Сицилии
В мире 19 июля 08:45
Предсказана глобальная катастрофа из-за извержения супервулкана
В мире 17 июля 05:53
Вблизи острова Бали произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 16 июля 06:05
В Индонезии потерпел крушение туристический вертолет
Другие страны 14 июля 20:11
Лента новостей
В Азербайджане закрыты еще два цеха по производству безалкогольных напитков (ФОТО)
Общество 18:07
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на EYOF Baku 2019
Общество 18:05
ЧБТР эмитирует первый транш манатных облигаций 1 августа
Финансы 17:59
EYOF Baku 2019: Золотая медаль фестиваля для меня многое значит - российский гимнаст
Общество 17:58
Али Ахмедов: Районы с низкими показателями должны сделать соответствующие выводы
Экономика 17:58
ООН: направляющаяся в сторону Гренландии волна тепла грозит ускорить таяние льда
Другие страны 17:58
В Казахстане перевыполнен план по доходам в бюджет
Финансы 17:56
В Узбекистане за полгода было освоено $1,8 млрд иностранных инвестиций
Бизнес 17:55
Транспортно-логистический сектор Грузии привлек более 3,7 млрд долларов
Финансы 17:55