В Сеуле созвали экстренное совещание в связи с ракетными испытаниями в КНДР

31 июля 2019 07:14 (UTC+04:00)

Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, совещание проходило под руководством секретаря президента Южной Кореи по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ёна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя было заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил (Южной Кореи), в настоящее время уточненная информация анализируется разведорганами Республики Корея и США", - приводит агентство слова представителя президентской администрации.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проинформирован о пусках ракет в КНДР.

По данным военных Южной Кореи, в 05.06 и 05.27 по местному времен зафиксировали у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия.

В самой Северной Корее о новых пусках ракет пока ничего не сообщается.

КНДР 25 июля также испытал две управляемые ракеты малого радиуса действия после отказа США и Южной Кореи выполнить требование об отмене намеченных на август совместных военных учений.

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