США и Афганистан договорились о следующих шагах по межафганским переговорам

31 июля 2019 16:33 (UTC+04:00)

США и Афганистан договорились о следующих шагах в вопросе межафганских переговоров, написал в Twitter cпецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, назвав свой визит в страну "самым продуктивным" со времени вступления в должность, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Завершаю свой самый продуктивный визит в Афганистан со времени вступления в должность спецпредставителя. США и Афганистан договорились о следующих шагах. Формируется команда переговорщиков и группа технической поддержки", - написал Халилзад.

Он заявил, что отправляется в Катар и по пути совершит остановку в Пакистане.
"Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если (радикальное движение) "Талибан" выполнит свою роль, мы выполним нашу и заключим соглашение, над которым работали", - написал спецпосланник.
Ранее Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с талибами.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Ранее в июле официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого тогда не была определена.

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