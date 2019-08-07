Более 90 рейсов British Airways отменены из-за системного сбоя

7 августа 2019 14:52 (UTC+04:00)

Более 90 рейсов британской авиакомпании British Airways отменены в лондонских аэропортах из-за сбоя в электронной системе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в аэропорту Хитроу отменен 81 рейс, еще 10 рейсов - в Гатвике. Кроме того, около 200 рейсов авиакомпании задержаны.

Ранее в среду авиакомпания сообщила, что отмечаются перебои в работе системы электронной регистрации на ее рейсы. British Airways просит клиентов приезжать в аэропорты заранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
В мире 5 августа 23:15
Аэропорт Хитроу отменил 172 рейса из-за забастовки
Другие страны 3 августа 13:53
Крупная авиакомпания Казахстана наладит прямое авиасообщение с Израилем (ЭКСКЛЮЗИВ)
Бизнес 1 августа 18:43
Международный аэропорт в Казахстане нарастил пассажиропоток
Бизнес 31 июля 18:16
Британский суд запретил British Airways мешать забастовкам пилотов
Другие страны 31 июля 17:29
В Австралии самолет столкнулся с осветительной мачтой
Другие страны 30 июля 16:47
Лента новостей
Грузия осуществляет новый проект по реконструкции общественных зданий
Финансы 15:21
В Анкаре обсудили сотрудничество Таджикистана и Турции
Таджикистан 15:20
Делегация Кыргызстана участвует в Международном инвестфоруме «Fergana International Investment Forum 2019
Кыргызстан 15:17
В Азербайджане состоится конкурс старшеклассников "Ученые завтрашнего дня"
Общество 15:16
Макрон не приглашал Роухани на саммит Группы семи
Другие страны 15:08
Определенные группы вне мусульманского мира выступают против распространения в мире исламских ценностей - Администрация Президента
Политика 15:07
Грузия импортировала 93 млн КВтч электроэнергии
Энергетика 15:05
Российская компания начала монтаж оборудования металлургического завода в Узбекистане
Бизнес 15:00
В четверг в Азербайджане будет пасмурная погода
Общество 14:52