Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира

7 августа 2019 17:53 (UTC+04:00)

Власти Пакистана объявили, что понизят уровень дипломатических отношений и приостановит двустороннюю торговлю с Индией в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение о понижении уровня диппотношений было принято на заседании Совета национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра страны Имрана Хана.

Пакистанские власти пообещали обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с решением Индии по кашмирскому вопросу. Власти Исламабада также приняли решение пересмотреть двусторонние договоренности с Нью-Дели.

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