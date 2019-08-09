В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня, есть жертвы

9 августа 2019 10:05 (UTC+04:00)

Порядка 200 человек получили ранения в результате схода оползня в южном индийском штате Керала, который уже больше месяца находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером в округе Ваянад. Сошедшая лавина из камней и грязи буквально похоронила под собой комплекс домов фабричных рабочих, большинство из которых на момент происшествия уже спали.

Сейчас на месте аварии проводится спасательная операция. Из-под завалов уже извлечены тела двух погибших, и не исключено, что под обломками домов все еще могут находиться живые люди. Помощь в ликвидации завалов спасателям оказывают вооруженные силы Индии.

По словам очевидцев, это стало самым разрушительным случаем сходом оползня за последние 20 лет.

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