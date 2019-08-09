Apple предлагает $1 млн за выявление уязвимостей в iPhone

9 августа 2019 17:32 (UTC+04:00)

Компания Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до $1 млн за обнаружение уязвимостей в iPhone. Как сообщает агентство Reuters, об этом компания заявила на прошедшей в Лас-Вегасе конференции Black Hat Security Conference, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приз в размере $1 млн. будет выплачиваться только за удаленный доступ к ядру iPhone, без каких-либо действий со стороны владельца телефона", - отмечает агенство.

В Apple отметили, что предложение актуально для всех специалистов. Уязвимости будут искать и в программном обеспечении Mac и других системах. За эту работу компания также готова выплачивать гонорары, все будет зависеть от важности результатов.

Ранее Apple предлагала вознаграждение только приглашенным специалистам, которые искали уязвимости в ее телефонах и резервных облачных копиях. Самый большой гонорар от компании за такую работу составил $200 тыс.

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