ЦБ Бразилии впервые за 10 лет начнет продажу долларов, чтобы стабилизировать курс реала

15 августа 2019 12:46 (UTC+04:00)

Центральный банк (ЦБ) Бразилии с 21 по 29 августа 2019 года будет продавать наличные доллары из собственных валютных резервов на фоне падения курса национальной валюты - реала, сообщил в четверг регулятор. Всего ЦБ намерен продать около $3,8 млрд, что составляет 1% от общего размера его валютных резервов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению ЦБ, такая мера позволит стабилизировать курс реала.

Как отмечает агентство EFE, власти Бразилии решили пойти на такой шаг впервые с 2009 года.

Курс реала в ходе торгов в среду преодолел психологическую отметку в 4 реала за доллар (совокупная девальвация бразильской национальной валюты с начала года составила 1,7%). Основной индекс Ibovespa Сан-паульской фондовой биржи снизился на 2,94%, опустившись до отметки 100.258 пунктов. Падение курса реала произошло на фоне сообщений о результатах праймериз в Аргентине, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты.

Помимо аргентинского фактора, на бразильские котировки продолжают влиять торговое противостояние КНР и США, перспективы выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем, а также волнения в Гонконге, полагают эксперты.

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