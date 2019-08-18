Гибралтар отклонил требование США о задержании иранского танкера Grace 1

18 августа 2019 17:47 (UTC+04:00)

Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", - пояснили в правительстве Гибралтара.

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