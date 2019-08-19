В Иране назвали условие для освобождения британского танкера

19 августа 2019 11:37 (UTC+04:00)

Для освобождения британского танкера Stena Impero, задержанного месяц назад Ираном, необходимо дождаться судебного решения, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, с самого начала задержание британского танкера в Персидском заливе никак не было связано с задержанием танкера с иранской нефтью в Гибралтаре. "Для освобождения британского танкера необходимо дождаться решения суда", - сказал он во время брифинга.

"Мы ждем решения суда. Если суд примет соответствующее решение, судно будет освобождено", - добавил он.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

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