Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18

19 августа 2019 17:52 (UTC+04:00)

Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск был осуществлен в 20:03 с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе страны.

ChinaSat-18 разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для компании China Satcom, срок его эксплуатации составляет 15 лет. Для вывода аппарата на орбиту была разработана модифицированная ракета-носитель "Чанчжэн-3В/G2". Ожидается, что благодаря ему в Китае при осуществлении ряда проектов заметно повысится качество предоставления услуг спутниковой связи.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годы.

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