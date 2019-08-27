В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли восемь военных

27 августа 2019 15:17 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь военнослужащих Афганистана погибли и еще 10 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на армейский КПП на северо-западе страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на вторник в провинции Бадгис.

"Талибы атаковали КПП на окраине района Кадис. Это привело к ожесточенным столкновениям, продолжавшимся несколько часов", - заявил агентству глава района Абдулла Мохаммади. По его словам, в ходе боев были ликвидированы восемь боевиков, еще семь были ранены.

Как отметил Мохаммади, во вторник утром в район столкновения прибыло подкрепление с целью обнаружения нападавших, которые скрылись с места.

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