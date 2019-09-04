Афганским военным сдались 40 боевиков ИГ и 110 талибов

По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.

Согласно заявлению, среди сдавшихся 110 членов радикального движения "Талибан" и 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Боевики отказались от насилия, сложили оружие и сдались правительству.

В заявлении также отмечается, что заместитель губернатора провинции, представители служб безопасности и старейшины племен приветствовали решение боевиков. Они отметили, что отказ боевиков от насилия является важным шагом в процессе примирения и разрешения конфликта.

Заместитель губернатора Гуль Мохаммад Бедар добавил, что боевики сдали легкое и тяжелое вооружение, имевшееся в их распоряжении. Он также отметил, что решение боевиков будет способствовать обеспечению безопасности в провинции Кунар.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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