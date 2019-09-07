Несколько стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии

7 сентября 2019 02:35 (UTC+04:00)

Семь стран Южной Америки договорились совместно работать над защитой лесов Амазонии и бороться с причинами их гибели. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в колумбийском городе Летисия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот пакт обязывает и мотивирует нас защищать нашу Амазонию, проводить работы по предотвращению рисков и ликвидации их последствий", - сказал президент Колумбии Иван Дуке на церемонии подписания документа, которая транслировалась в "Перископе".

По его словам, подписавшие соглашение страны также договорились "вместе бороться с причинами уничтожения лесов", в том числе с "нелегальной добычей полезных ископаемых, наркоторговлей и незаконным расширением сельскохозяйственных площадей". Кроме того, стороны договорились сотрудничать в научной сфере и обмене информацией.

Как отметил Дуке, страны региона планируют вновь обсудить проблемы защиты Амазонии на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в столице Чили в декабре этого года.

Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

По данным бразильского Национального института космических исследований, за первые семь месяцев этого года пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Масштабные лесные пожары были также зафиксированы в Боливии и Парагвае.

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