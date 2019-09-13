США изучают все варианты санкций против Турции за покупку С-400

Американская администрация рассматривает все варианты возможных санкций в отношении Турции за приобретение ею зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом сообщил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он не стал прогнозировать, когда можно ждать решения США на этот счет. По словам Купера, исполнительная ветвь власти США не ставит перед собой каких-то крайних сроков применения рестрикций против Турции за покупку С-400.

"Все это базируется на конкретных условиях, а не на календаре. Нет графика, установленного американским законодательством, в том, что касается санкций", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы применения Вашингтоном ограничительных мер против Анкары за покупку ЗРС С-400. "Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение Турцией С-400 у России - прим. ТАСС)", - подчеркнул дипломат.

"Их (турок - прим. ТАСС) еще не миновало введение санкций, - продолжал Купер. - Этот фактор все еще сохраняется".

В связи с этим он напомнил, что в данном случае применение рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Некоторые наши санкционные режимы, включая относящийся к CAATSA, диктуются [американским] законодательством. Мы (исполнительная ветвь власти США - прим. ТАСС) обязаны этим заниматься", - констатировал помощник госсекретаря.

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