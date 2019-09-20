КНДР готовится спустить на воду новую подлодку, способную нести баллистические ракеты

20 сентября 2019 05:09 (UTC+04:00)

КНДР ведет активную подготовку к спуску на воду новой подводной лодки, которая, предположительно, может нести на борту баллистические ракеты (БРПЛ). Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, в распоряжении которого оказались спутниковые снимки верфи Синпо на восточном побережье страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На них видно, что 3 сентября в непосредственной близости от причала было установлено 13 колонн, а еще примерно через 10 дней там появилось новое сооружение с крышей. Его строительство было практически полностью завершено уже 19 сентября. В длину здание составляет около 100 мв. Это намного больше, чем требуется для того, чтобы уместить там какую-либо из имеющихся сейчас у ВМС республики субмарин.

Эксперты американского Института международных исследований Миддлбери, которые предоставили телеканалу снимки, считают, что КНДР ведет подготовку к торжественной церемонии спуска на воду строящейся подводной лодки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал ход работ на верфи Синпо в июле. Тогда агентство ЦТАК отмечало, что субмарина будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море.

Ранее американские и южнокорейские эксперты неоднократно высказывали мнение, что КНДР строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Кроме того, КНДР в конце 2017 года завершила разработку новой баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").

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