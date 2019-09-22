Макрон обсудит с партнерами из ФРГ и Британии иранскую сделку на полях ГА ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудит с партнерами из Германии и Великобритании ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Об этом заявил в воскресенье на брифинге министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что Иран вернется к полному выполнению сделки, - сказал он. - Сам президент на этой неделе обсудит эту тему с представителями Германии и Великобритании, потому что единство позиции "европейской тройки" очень важно".

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