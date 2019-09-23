Зариф: хуситы могли доработать имевшиеся у них ракеты для удара по саудовским НПЗ

23 сентября 2019 03:24 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам. Такую возможность он озвучил в воскресенье в интервью американской телекомпании CBS, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Йеменцы унаследовали все оружие от экс-президента Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти, - пояснил Зариф. - Я слышал, что йеменское оружие отличается от того, что мы производим. У них есть технологии и ноу-хау, [с помощью которых они могли] увеличить радиус действия ракет, доставшихся им от Салеха".

По его словам, Эр-Рияд не предоставил никаких доказательств причастности Тегерана к атакам. "Саудиты показали шоу, но ничего не смогли доказать", - отметил министр.

В интервью этому же телеканалу госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что хуситы не обладают снарядами такой дальности. "Cаудовская сторона продемонстрировала, что это иранские системы, произведенные в Иране, - сказал он. - Ни один разумный человек не сомневается, кто стоит за этими ударами".

Глава внешнеполитического ведомства в начале интервью касательно причастности Ирана допустил наречие "вероятно", но затем стал более категоричен: "Правда в том, что это Иран, это атака на мир".

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель саудовского Министерства обороны Турки аль-Малики представил 18 сентября на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность Ирана к атакам. Как он сообщил, в диверсиях было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.

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