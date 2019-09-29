Глава МИД Мексики призвал бороться с распространением идей расового превосходства

29 сентября 2019 08:11 (UTC+04:00)

Власти Мексики обеспокоены распространением убеждений о превосходстве одних рас над другими и призывают мировое сообщество вместе бороться с этим явлением. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны осознать, что идеи о превосходстве белой расы, замены одних цивилизаций на другие уже тесно связаны самым очевидным образом, и поэтому мы должны объединить усилия, чтобы противостоять им", - сказал глава МИД. Он напомнил о трагедии в Эль-Пасо в Техасе, где 3 августа белый мужчина открыл огонь по людям в магазине Walmart. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. Позднее в тот же день преступник сдался полиции и признал, что целью его нападения были мексиканцы.

Говоря о внешней политике своей страны, Эбрард отметил, что она будет построена на принципах "невмешательства, самоопределения народов и мирного разрешения противоречий". Глава МИД Мексики также выступил против торгово-экономического эмбарго США против Кубы. "В Латинской Америке и странах Карибского бассейна Мексика выступает против мер, подобных блокаде Кубы, или введения санкций в отношении государств", - указал он. В 2018 году Энрике Пенья Ньето, занимавший тогда пост президента Мексики, с трибуны ООН в очередной раз призвал отменить эмбарго против Гаваны.

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