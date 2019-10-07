Госдеп заявил о готовности возобновить переговоры с КНДР о денуклеаризации

В госдепартаменте США рассчитывают, что в ближайшие недели КНДР определится с продолжением диалога по денуклеаризации, и заявляют, что Вашингтон готов возобновить переговоры, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Надеемся, в ближайшие недели Север (КНДР) примет какие-то решения о том, хочет ли и как именно он хочет продолжать (переговоры с США). КНДР ждет светлое будущее, если она будет придерживаться своих обязательств, что ясно дал это понять президент Трамп… Мы готовы вернуться в Стокгольм, чтобы продолжить переговоры", - заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд на пресс-конференции в понедельник.

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи.

Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, передает агентство Рёнхап. Глава делегации КНДР заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию. В свою очередь госдеп опроверг заявления о том, что переговоры провалились. По мнению американской стороны, дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". США приняли предложение Швеции продолжить переговоры с представителями КНДР в Стокгольме через две недели.

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