В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов

13 октября 2019 02:10 (UTC+04:00)

Второй тур досрочных президентских выборов пройдет в Тунисе в воскресенье. В нем примут участие независимый кандидат Каис Саид и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи, выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первом туре два кандидата получили наибольшее количество голосов - 18,4% и 15,6% соответственно.

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